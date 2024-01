14 Tore in der ersten Minute Das sind Borussias schnellste Bundesligatore

Günter Netzer beim 1:2 gegen den Hamburger SV (9. Spieltag 1968/69)

Ein Tor in der ersten Minute zu erzielen, ist an sich ja schon selten. Aber einen Elfmeter innerhalb der ersten 60 Sekunden zu verwandeln, ist noch viel außergewöhnlicher. Die Hanseaten waren jedoch keineswegs geschockt und drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Für Netzer war es da übrigens kein neues Gefühl mehr, so früh zu treffen.