Borussia Mönchengladbach: Die schlimmsten Fehleinkäufe

Mikkel Thygesen: Die korrekte Aussprache seines Namens bleibt mehr in Erinnerung als das, was er auf dem Platz veranstaltete. Kam im Winter 2006/2007, um den Abstieg mit seinen Toren doch noch abzuwenden. Er traf in fünf Spielen kein einziges Mal und ging nach sechs Monaten zurück nach Dänemark.