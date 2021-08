Thesen zur neuen Bundesliga-Saison : Jetzt sind die Prognosen der Borussia-Fans gefragt

Interaktiv Mönchengladbach Das Fohlenfutter-Team hat seine Thesen bereits formuliert, nun wollen wir von den Borussia-Fans wissen: Was sind die Erwartungen an die Saison? Wer startet durch? Wer überrascht? Welche Enttäuschungen drohen? Jetzt mitmachen!

So prophezeit zum Beispiel Hannah Gobrecht: Borussia gewinnt diese Saison beide Derby gegen den 1. FC Köln. Thomas Grulke meint: Florian Neuhaus steigert, wie in seinen ersten drei Gladbach-Jahren, seine Torbilanz aus der Vorsaison. Auf drei Treffer in der Bundesliga folgten erst fünf, dann sechs. Karsten Kellermann ist sich sicher: Borussia kehrt zurück nach Europa. Und er legt sich fest: Die Champions League wird es nicht, aber der fünfte Platz. Und Jannik Sorgatz prognostiziert, dass Borussia nach dann 20 Jahren mal wieder in der Bundesliga in Freiburg gewinnt. Der SC zieht in wenigen Wochen in sein neues Stadion um. Hier können Sie mitmachen: