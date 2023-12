Im Schnee oder am Strand So verbringen die Borussia-Profis ihren Weihnachtsurlaub

In Manu Koné und Nathan Ngoumou urlauben zwei Profis derzeit zusammen in Miami. An Bord ist auch Khéphren Thuram, Bruder des Ex-Gladbachers Marcus, auf den mit Inter Mailand am 29. Dezember bereits das nächste Pflichtspiel wartet. Die Reisegruppe Koné/Ngoumou/Thuram verfolgte am Tag vor Heiligabend das Spiel des NBA-Teams Miami Heat, die die Atlanta Hawks mit 122:113 besiegten.