Borussia Mönchengladbach: Die Nationalspieler waren im Einsatz

Mönchengladbach Einige Akteure von Borussia Mönchengladbach hatten an mit ihren Nationen Grund zur Freude. Anders dürfte das bei Matthias Ginter aussehen.

Mats Hummels, Joshua Kimmich oder Thomas Müller kannten das Gefühl einer 0:3-Niederlage noch ganz gut – wo in der Liga allerdings Matthias Ginter mit Borussia über das Ergebnis aus seiner Sicht jubeln durfte, dürfte seine Gemütslage nach dem 0:3 in der Nations League mit Deutschland gegen die Niederlande ähnlich schlecht gewesen sein wie die der Spieler von Bayern München. Ginter war am Samstag im kompletten Spiel als Rechtsverteidiger im Einsatz, dennoch trafen für die Gastgeber Virgil van Dijk (30. Minute), Memphis Depay (86.) und Georginio Wijnaldum (90.+3). Einen möglichen Torerfolg von Ryan Babel verhinderte Borussias Abwehrchef noch in der 33. Minute. Ebenfalls am Samstag testete die französische U20-Nationalmannschaft beim serbischen Klub FC Cukaricki, bei der 1:2-Niederlage kam Borussias Mittelfeldspieler Michael Cuisance aber nicht zum Einsatz. Eine weitere Chance hat er am heutigen Montag, wenn die Franzosen in Belgrad gegen die serbische B-Nationalmannschaft testen.