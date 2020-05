Bei Geisterspielen : Meister-Borussen bekommen Doppelgänger

Mönchengladbach 10.500 Fan-Doppelgänger sind bestellt, 4500 schon im Stadion installiert. Darunter ist das aktuelle Borussen-Team. Die Meistermannschaft von 1970 soll ebenfalls auf diese Art an möglichen Geisterspielen „teilnehmen“.

Es sind Tage, in denen es viel Nostalgie bei Borussia gibt. Am 30. April vor 50 Jahren wurden die Gladbacher zum ersten Mal Deutscher Meister durch ein 4:3 gegen den Hamburger SV. Das ist genug Anlass; um in der Vergangenheit zu schwelgen. Auf dem Bökelberg fand das Spiel statt, danach wurde drei Tage lang gefeiert in der ganzen Stadt.