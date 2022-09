Noten-Check : Fans gehen mit Borussias Angreifern härter ins Gericht

Mönchengladbach Nach dem 0:1 gegen den FSV Mainz 05 gingen die Meinungen der Borussia-Reporter sowie der Gladbacher Fans bei vielen Spielern auseinander. So bewerteten die Leser die Borussen-Profis bei der ersten Niederlage in der laufenden Saison.

Es war die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga – und sie war vermeidbar. Beim 0:1 gegen den FSV Mainz 05 kamen die Borussen zunächst schlecht in die Partie, ließen dann einige Großchancen aus und schwächten sich dann durch eine Rote Karte selbst. Diese erste Enttäuschung der Saison haben die Fans nun etwas kritischer bewertet als die Reporter der Rheinischen Post am vergangenen Sonntagabend.

Das liegt vor allem an den Benotungen der Offensivspieler, die allesamt bei den Usern schlechter wegkamen als in unserer Einzelkritik. Am geringsten fiel der Unterschied noch bei Joker Lars Stindl (RP-Note: 3+/Leser-Note: 3) sowie bei Alassane Plea (RP: 3-/Leser: 4+), der kurz nach der Pause verletzt vom Feld musste, aus. Die übrigen Angreifer erhielten derweil noch schlechtere Benotungen. Während Marcus Thuram und Jonas Hofmann beide von den Borussia-Reportern mit einer 4+ bewertet worden waren, tendierten bei den Fans beide Benotungen zu einer 4-. Gerade bei Thuram dürften die Fans somit stärker aus Auslassen seiner Torchancen als das Erspielen ihrer gewichtet haben.

Thurams Leser-Note (4,2) unterbot nur noch Florian Neuhaus (4,5), der in der laufenden Saison noch nicht überzeugen konnte und von uns gegen Mainz eine 4 erhalten hatte. Zu den Spielern, die von den Fans schwächer bewertet wurden, zählten noch jene, die insgesamt aber die besten Borussen am Sonntagabend waren. Nur erhielt Torwart Yann Sommer (RP: 2) von den Fans eine 2-, und Ramy Bensebaini (RP: 2-) kam auf eine 3+. Der letzte Gladbacher in der längeren Liste derer, die schlechtere Noten von den Usern erhielten, ist Verteidiger Marvin Friedrich (3-/4+), der zur zweiten Halbzeit in die Partie kam.

Weitestgehend Einigkeit herrschte dagegen bei Joe Scally (jeweils eine glatte 4) als auch bei Nico Elvedi (jeweils 3), der sich früh im Spiel verletzte. Bleiben noch drei Borussen, die von den Fans stärker gesehen wurden. Den generell größten Unterschied in der Bewertung gab es bei Rot-Sünder Ko Itakura, dessen Notbremse von den Lesern weit weniger ins Gewicht gefallen ist als in unserer Einzelkritik. Wir vergaben eine 4-, die Leser eine 3-.

Die Sechser Christoph Kramer (RP: 3/Leser: 3+) und Manu Koné (RP: 4/Leser: 3-) schnitten derweil ebenfalls etwas besser im Leser-Voting ab. So lag der Grund für die Niederlage bei den Fans eher in der Offensivleistung der Borussen begründet, die erstmals seit 15 Ligaspielen wieder torlos geblieben waren. Das schlug sich auch auf die Bewertungen nieder.

(togr)