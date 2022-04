Noten-Check zum Derby : Bewerten Sie die Leistung der Borussen gegen Köln

Interaktiv Mönchengladbach Hinspiel 1:4, Rückspiel 1:3 - von einer Steigerung kann Borussia nach dem zweiten Derby der Saison dennoch keine Rede sein. Jetzt sind die Leserinnen und Leser gefragt: Sie können Noten verteilen für die Leistungen gegen den 1. FC Köln.

Normalerweise gehört Borussia Mönchengladbach in dieser Saison die erste Halbzeit und in der zweiten folgt regelmäßig der Einbruch. Im Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag war es genau andersherum: Bereits nach fünf Minuten lag Gladbach 0:1 hinten, in der 20. Minute folgte das 0:2 und in der 34. das 0:3. Breel Embolos 1:3 fünf Minuten vor dem Ende war letztlich ein Treffer, für den das Wort Ergebniskosmetik erfunden wurde.