Borussias junger Slowake : Jetzt will sich Bénes einen Stammplatz angeln

Mönchengladbach Die Leihe von Laszlo Bénes hat sich gelohnt. Er hat bei Holstein Kiel viel Spielpraxis und einige Erfolgserlebnisse eingesammelt. Nun kehrt der Hobby-Angler zurück, um seinen Weg in Gladbach weiterzugehen, wie es angedacht war.

Max Eberl hatte das Planziel des Leihgeschäfts klar definiert. „Für Laszlo Bénes ist es wichtig, dass er in einer guten Mannschaft auf hohem Niveau Spielpraxis bekommt. Diese Möglichkeit sehen wir für ihn bei Holstein Kiel“, sagte Borussias Sportdirektor, als er im Winter entschieden hatte, den jungen Slowaken an den Zweitligisten auszuleihen. In Gladbach war Bénes nach einigen Verletzungen hinten dran und hatte daher wenig Aussicht auf Einsätze. So wechselte er vom Niederrhein in den hohen Norden.