Porträt Das ist Borussias Kapitän Lars Stindl

Am 19. Oktober 2019 feierte Stindl beim 0:1 bei Borussia Dortmund sein Comeback. Am 24. Oktober wurde er im Europa-League-Spiel bei der AS Rom zum Helden: In letzter Minute verwandelte der Kapitän einen Elfmeter zum 1:1-Endstand. In der Saison 2019/20 produzierte Stindl in der Rückrunde drei Auswärts-Doppelpacks in Düsseldorf, Augsburg und Paderborn. Der Kapitän war zudem nach dem Re-Start nach dem Corona-Lockdown mit insgesamt drei Toren in der Schlussphase der Spielzeit entscheidend daran beteiligt, dass sich Borussia nach 2015 und 2016 zum dritten Mal für die Champions League qualifiziert.