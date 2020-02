Borussia Mönchengladbach droht nach den Schmäh-Plakaten gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp am 23. Spieltag eine drastische Strafe vom Deutschen Fußball-Bund. Der DFB kündigte bereits an, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Eine Geldstrafe dürfte der Klub auf jeden Fall erwarten. Es ist nicht die erste in jüngerer Vergangenheit.