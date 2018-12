Nachdem im Sommer der Doppel-Transferrekord fiel, stellt Borussia am 18. Dezember eine weitere Bestmarke auf: Beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg feiern die Gladbacher ihren achten Erfolg im achten Heimspiel der Saison. Nie zuvor gewann die Fohlenelf all ihre heimischen Auftritte in der Hinrunde. Thorgan Hazard trifft zum 1:0, nachdem er kurz zuvor einen Elfmeter per Lupfer verschossen hatte.