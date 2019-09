Analyse zu Borussias Situation : Gladbach muss sein Heimproblem in den Griff bekommen

Marcus Thuram nutzte nach dem Derbysieg die Eckfahne als Feier-Utensil. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Drei Auswärts-Pflichtspiele gab es unter Marco Rose, alle drei wurden gewonnen. Jetzt stehen zwei Heimspiele im Borussia-Park an. Da sollte Gladbach sein Heimproblem in den Griff bekommen.

Die Quote von Marco Rose ist 100 Prozent. Dreimal spielte „seine“ Borussia in der Fremde, dreimal siegte sie. Im Pokal gab es das 1:0 in Sandhausen, in der Liga das 3:1 in Mainz und nun das 1:0 beim 1. FC Köln. Inklusive des 4:0 beim 1. FC Nürnberg im Mai war es der vierte Sieg in des Gegners Stadion in Folge. Damit setzt sich fort, was die Rückrunde der vergangenen Saison zeigte: Borussia fühlt sich auswärts wohler als daheim.

Denn im Borussia-Park ist Gladbach seit am 26. Januar, als es ein 2:0 gegen den FC Augsburg gab, sieglos, zehn Heimspiele sind es in der Summe. Zuvor gab es zwölf Heimsiege in Folge, damit wurde ein Rekord aus den 1980er Jahren eingestellt. An der 13 scheiterten die Borussen, weil es ein 0:3 gegen Hertha BSC gab statt der alleinigen Bestmarke. Dass Derby-Siegtorschütze Alassane Plea 13 seiner 17 Gladbach-Tore in anderen Stadien erzielt hat, passt zum Thema Heim-Auswärts-Unwucht.

Foto: dpa/Federico Gambarini 15 Bilder Köln - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik.

Nun ist es an der Zeit, das zu ändern. Denn wenn die Borussen auch am Abend des 22. September noch ohne Heimsieg sind, dann gab es einen Fehlstart in der Europa League und zudem einen bitteren Rückschlag in der Bundesliga. In der Summe wäre es dann verpasst worden, die nötige positive Energie aus dem Derbysieg zu ziehen.

Doch ist das ein düsteres Zukunftsbild. Erstmal haben die Borussen einen ausgezeichneten Start in die erste Englische Woche der Saison hingelegt und sich damit die optimale Basis für die Spiele gegen den Wolfsberger AC und Fortuna Düsseldorf erarbeitet. Und irgendwie hat Köln ja was von einem Heimspiel. Denn in der Domstadt fühlen sich die Gladbacher bekanntermaßen wohl, als wäre es das eigene Wohnzimmer, es war bereits der 24. Liga-Sieg in Köln, hinzu kommt einer im Uefa-Cup.

Im Nachfolge-Wettbewerb gilt es nun, im eigenen Stadion zu tun, was auswärts so gut klappt: gewinnen. Borussia will in Europa überwintern, und um dieses Ansinnen in die Tat umzusetzen, sollte es daheim ordentlich Punkte geben, unter anderem gegen Wolfsberg, den ausgemachten Außenseiter der Gladbacher Gruppe. Drei Punkte und eine damit verbundene erfolgreiche Europa-Rückkehr sind die Hauptgründe, um alles dafür zu tun, Teil eins des Heimspiel-Doppelpacks zu gewinnen. Damit wäre das mentale Feld bereitet für Teil zwei, das Niederrheinduell.