Von Vogts bis de Camargo Gladbachs größte Rettungen in der Bundesliga

1979 rutschte Borussia, die in der Saison zuvor den vierten Meistertitel in Folge nur knapp verpasst hatte, stetig ab. Auf ein 1:7 gegen die Bayern folgten zwei weitere Niederlagen, die Gladbacher fanden sich zwischenzeitlich auf Rang 15 wieder, hart am Abgrund und mitten im Abstiegskampf.