0:5 Niederlage gegen FC Bayern : Borussias Frauen steigen mit einem Punkt ab

Mönchengladbach Auch die letzte Partie der Bundesliga-Saison ging verloren. Niederrheinligist FC kommt dem Aufstieg einen Schritt näher mit einem 7:0-Sieg.

Im letzten Bundesliga-Auftritt sah es für Borussias Frauen gegen den FC Bayern München lange Zeit nach einem mehr als respektablen Ergebnis aus, bevor das Resultat durch drei weitere Gegentreffer in der Schlussphase letztlich mit 0:5 doch erwartet deutlich wurde. „Dann hat man gemerkt, wie viel wir investiert haben und dass wir im Kopf einen Tick langsamer wurden“, sagte Cheftrainer René Krienen. Damit hat das Team die Bundesliga-Saison mit nur einem Zähler abgeschlossen und startet in der inzwischen ja eingleisigen Zweiten Liga einen Neuanfang.

Borussias Zweitvertretung hat die Saison mit einem sehr ordentlichen 1:1 beim Vierten SV Bökendorf beendet und belegt somit im Endklassement den zehnten Platz. Nach einem Pausenrückstand sicherte Pia Beyer dem VfL durch einen Treffer in der 88. Minute den Zähler. Für die Zweite geht es also in der neuen Saison in der dritthöchsten Spielklasse weiter.