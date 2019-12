Victor stand in Sommers Blickfeld : Wolfsburgs 1:0 irregulär? „Eher zu bejahen“

Victor stand in Sommers Blickfeld

Mönchengladbach Das 1:0 des VfL Wolfsburg beim 2:1 gegen Gladbach wurde vom VAR geprüft, blieb aber ohne Konsequenzen. Jochen Drees räumte am Montag ein, dass Schiedsrichter Felix Brych sich die Szene nochmal hätte anschauen sollen.

Marco Rose wollte sich zum VAR-Faktor des 1:2 der Borussen beim VfL Wolfsburg nicht äußern. „Ich möchte die Situation nicht kommentieren“, sagte der Trainer am Sonntag nach dem Spiel. Am Montag blieb er dabei. „Ich habe alles dazu gesagt“, so Rose im Gespräch mit unserer Redaktion. Anlass, sich zu äußern, hätte es durchaus gegeben, denn beide Gegentore waren zumindest diskutabel.