„Fohlenwelt“ eröffnet : Borussias Geschichte auf 1150 Quadratmetern

Mönchengladbach Vor drei Monaten weihten die Gladbacher das Gebäude „Borussia 8 Grad ein“, in dem unter anderem die Reha-Abteilung und die Teamärzte sitzen. Mit der „Fohlenwelt“ ist nun auch der letzte Teil dieses Komplexes eröffnet worden: das Vereinsmuseum.

Borussia wächst und wächst, das nächste Stück Vereinsgeschichte ist nun geschrieben – und darin wird genau diese abgebildet. Am Freitagabend wurde das neue Museum der Gladbacher, die „Fohlenwelt“, feierlich eröffnet. Es befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes „Borussia 8 Grad“ gegenüber des Stadions im Borussia-Park.

Über 400 geladenen Gästen präsentierte der Klub seine neueste Errungenschaft, ehe ab Sonntag auch alle anderen die Geschichte der Borussen hautnah in der „Fohlenwelt“ erleben können. Auf 1150 Quadratmetern werden hunderte Exponate aus fast 120 Jahren Klub-Historie ausgestellt.

Der Eintritt beträgt 12 Euro (ermäßigt 10 Euro), Kinder von 7 bis 12 Jahren zahlen 7 Euro, Kinder bis 6 Jahren kommen kostenlos in die „Fohlenwelt“.

Geöffnet hat die „Fohlenwelt“ von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr (an Spieltagen endet der Eintritt zwei Stunden vor Spielbeginn), sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Zu erkunden gibt es nicht nur den Werdegang des Klubs, geschichtsträchtige Ausstellungsstücke und Erinnerungen an die erfolgreichsten Zeiten und die schlimmsten Momente der Vereinsgeschichte, sondern auch jede Menge multimediale Inhalte. So kann man sich gleich zu Beginn des Rundgangs die schönsten Tore bestimmter Kategorien wie „Sololäufe“ auf Monitoren ansehen.

In der Mediathek wird es dann besonders interaktiv. Dort kann man nicht nur am Monitor seine persönliche Topelf der Fohlen-Geschichte zusammenstellen, ein Borussia-Quiz bewältigen und Finger-Fußball spielen, sondern auch alle rund 1100 Fohlenechos digital nachlesen und an einer imaginären Pressekonferenz teilnehmen. Dabei haben die Besucher die Wahl, ob sie beispielsweise der Star-Einkauf der Borussen sein wollen oder ihr Karriereende begründen. Dabei sitzen sie – digital – direkt neben Mediendirektor Markus Aretz und Sportdirektor Max Eberl.