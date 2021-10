Einlasszeiten, 3G-Nachweis, Maskenpflicht : Darauf müssen Borussia-Park-Besucher gegen Stuttgart achten

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Stuttgart aussehen

Service Mönchengladbach Knapp 37.000 Karten hat Borussia Mönchengladbach bislang für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart abgesetzt. Wir sagen, welche Regeln Stadionbesucher am Samstag beachten müssen und was sonst noch wichtig ist.

Immer wieder wurde der 7. März 2020 in den vergangenen anderthalb Jahren erwähnt. Vermutlich wird er auch in den kommenden Wochen noch mehrmals ein Thema sein. Denn die 53.877 Zuschauer, die damals im Borussia-Park das Duell zwischen Gladbach und dem BVB (1:2) verfolgten, stellen im Oktober 2021 noch immer eine Zahl dar, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Gladbach seitdem noch nicht wieder erreicht worden ist.

Die Betonung liegt auf „noch“, denn langsam nähert sich Borussia wieder dieser Marke. 54.022 Fans werden benötigt, um mal wieder ein echtes „ausverkauft“ vermelden zu können. Davon ist Borussia an diesem Wochenende, wenn der Klub am Samstag (18.30 Uhr) den VfB Stuttgart empfängt, zwar noch ein gutes Stück entfernt, sicher ist aber, dass mindestens 36.600 Zuschauer dabei sein werden. So viele Tickets hat der Klub bislang verkauft.

Theoretisch dürften sogar 48.500 dabei sein, denn das Ordnungsamt hat dem Verein im Laufe der Woche das „Go“ erteilt, weitere 2500 Stehplätze in den Verkauf zu geben. Im DFB-Pokal-Heimspiel am 27. Oktober (20.45 Uhr) gegen den FC Bayern München könnte Borussia dann an der Vollauslastung kratzen.

Borussia setzt beim Stadionbesuch weiterhin auf die 3G-Variante. „Wir orientieren uns an der aktuellen Coronaschutzverordnung, die es uns ermöglicht, mit 3G dieses Verfassungsvermögen auszuschöpfen“, sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz. „Wenn mehr möglich wäre, würden wir es sicherlich noch mal überdenken, aber erst mal haben wir uns dafür entschieden, mit 3G weiterzumachen“, so Aretz.

Aktuell hat Borussia damit den Weg gewählt, den aktuell der Großteil der Bundesliga-Klubs bevorzugt. Bayer 04 Leverkusen, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln haben sich für 2G entschieden, auch RB Leipzig plant ab November damit. In München und Dortmund setzt man auf 3G+. Nicht Geimpfte oder nicht Genesene müssen für den Zutritt einen PCR-Test oder tagesaktuellen Antigen-Schnelltest (Dortmund) vorzeigen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Stadionbesuch im Borussia-Park haben wir hier zusammengestellt.