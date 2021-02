20. Dezember 2020

Während die Zukunft von Marco Rose weiter unklar ist, verlängern Geschäftsführer Stephan Schippers und Manager Max Eberl ihre Verträge kurz vor Weihnachten bis 2026. „Er passt perfekt zu Borussia Mönchengladbach. Ich bin aber auch überzeugt, dass er weiß, was er an Borussia, an der Mannschaft sowie an Max Eberl und seinem Team hat. Er kann sich hier entfalten“, sagt Schippers im Interview mit unserer Redaktion. „Klar ist aber auch: Ein Verein wie Borussia Mönchengladbach ist niemals von einer Person abhängig. Damit will ich nichts anheizen oder andeuten. Gladbach hat immer wieder mit solchen Situationen fertig werden müssen, wenn sich Spieler oder Trainer verändern wollten.