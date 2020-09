Saison 2013/14: 4:5 n. E. beim SV Darmstadt



Das einzig Positive an Blamagen in der ersten Runde ist wohl, dass sie am Ende einer Saison fast schon vergessen sind - anders als traumatische Erlebnisse in einem Halbfinale. Womit die Überleitung zu Branimir Hrgota gelungen wäre: Der lupfte 2013 in Darmstadt den entscheidenden Elfmeter an die Latte und machte es 2017 besser für Eintracht Frankfurt - im Halbfinale gegen Borussia.