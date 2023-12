Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf bei Union Berlin aussehen

Franck Honorat (rechter Flügelverteidiger)

An einigen Offensivaktionen war er beteiligt gegen Wolfsburg, allerdings nicht so wirkungsvoll wie in vergangenen Spielen. Wirkte dafür defensiv griffiger und kann sich seiner Rolle überhaupt ziemlich sicher sein, solange das 3-5-2 gesetzt ist und Scally als Innenverteidiger gebraucht wird.