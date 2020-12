Breel Embolo (Mittelstürmer)

In Frankfurt half Breel Embolo in der Schlussphase mit, noch das Unentschieden zu erreichen. 27 Minuten spielte er und holte unter anderem einen Elfmeter raus. Dadurch ist er kräftemäßig bereit für das Spiel gegen Hoffenheim. Zudem war er in den vergangenen drei Bundesligaspielen an drei Treffern (zwei Tore/eine Vorlage) beteiligt.