Borussia vor 15 Jahren : Die kurze Advocaat-Zeit und ihr Erbe

Mönchengladbach Am Mittwoch vor 15 Jahren feierte Dick Advocaat sein Debüt bei Borussia. Der niederländische Trainer blieb nur 167 Tage, führte aber die „Elf vom Niederrhein“ ein.

Seit dem 6. Oktober ist Borussia Spitzenreiter der Bundesliga, am Mittwoch genau einen Monat. Am Tag nachdem die Borussen beim 2:1 in Leverkusen zum dritten Mal Platz eins behaupteten, feierte unweit des Borussia-Parks ein früherer Gladbach-Trainer ein Debüt, Dick Advocaat hat nach dem Rücktritt von Jaap Stam den Trainerposten bei Feyenoord Rotterdam übernommen und kam nun mit dem Europa-League-Teilnehmer zu VVV Venlo. 3:1 siegte Advocaats Team dort im Stadion de Koel, in dem er selbst früher spielte für VVV. An seine kurze Episode als Gladbach-Trainer wird sich der heute 72-Jährige nicht mit großer Euphorie zurückerinnern.

Vor 15 Jahren war die Welt im Borussia-Park noch eine andere. Die Gladbacher hatten das neue Eigenheim gerade bezogen, doch so recht kam Trainer Holger Fach nicht voran. Nach dem 0:3 in Bochum war dann Schluss für Fach. Für den Sieg gegen die Bayern übernahm Horst Köppel. Dann kam Advocaat.

International war in jener Zeit in Gladbach nur das Saisonvorbereitungsturnier mit dem FC Bayern und dem AS Monaco sowie die Kaderstruktur: Spieler aus zehn Nationen und von vier Kontinenten waren in dieser Spielzeit Borussen. Europapokalspiele waren eine Erinnerung an vergangenen Zeiten und in der Zukunft eine scheinbar unerreichbare Utopie. Der Klub hatte keine echte Identität, vieles passierte im „Trial-and-Error“-Verfahren.