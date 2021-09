Planungssicherheit für Fans und Klub : Borussia kennt nun alle Spieltermine bis Dezember

Foto: dpa/Soeren Stache 15 Bilder Gegen diese Teams hat Borussia die schlechteste Bilanz

Mönchengladbach Die Deutsche Fußball Liga hat die weiteren Bundesliga-Ansetzungen bekanntgegeben. Borussia Mönchengladbach muss lange auf ein Heimspiel zur Bundesliga-Kernzeit warten, das Derby in Köln findet an einem Samstag statt. Die Termine im Überblick.

„Wann spielt Gladbach eigentlich noch mal an einem Samstag um 15.30 Uhr im Borussia-Park?“ – diese Frage dürften sich einige Fans beim Blick auf den Spielplan gestellt haben. An den ersten sechs Spieltagen, die bereits länger feststanden, ist das noch nicht der Fall. Und auch danach muss Borussia weiter warten. Erst am 20. November, dem 12. Spieltag, darf das Team von Trainer Adi Hütter an einem Samstag um 15.30 Uhr im eigenen Stadion spielen.

Denn neben dem bisherigen Topspiel gegen den FC Bayern München (1:1) zum Liga-Auftakt hat die DFL sowohl das Borussen-Duell mit dem BVB am 25. September als auch das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (16. Oktober, 18.30 Uhr) auf den Samstagabend gelegt. Eine ganz neue Anstoßzeit lernt Borussia unmittelbar nach der Länderspielpause kennen. Am Sonntag (12. September) ist Arminia Bielefeld zu Gast. Gespielt wird um 19.30 Uhr, bislang läuft der Vorverkauf für die Partie trotz gesunkener Ticketpreise eher schleppend, was unter anderem auch mit der Ansetzung zu tun haben dürfte.

Immerhin: Das Rheinderby beim 1. FC Köln findet am Samstagnachmittag statt und nach dem Pokalspiel gegen den FC Bayern München am 27. Oktober muss Borussia erst am Sonntagabend gegen den VfL Bochum ran.

Die Termine in der Übersicht