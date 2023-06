Auslosung, Termine, Gegner Auf diese Teams kann Gladbach im DFB-Pokal treffen

Vor knapp drei Wochen kam es in Oberneuland zum „Rückspiel“, das die Borussen mit 7:0 für sich entschieden. Nach der Partie in Oberneuland reisten die Gladbacher noch zum Halleschen FC, auch der Drittligist nimmt in der kommenden Saison am DFB-Pokal teil und könnte der Gegner in der ersten Runde sein. Doch egal, wer es am Ende wird: Borussia wird in der ersten Runde auf jeden Fall ein Auswärtsspiel haben, da alle Teams aus Lostopf zwei Heimrecht genießen. Zu den ranghöchsten Gegnern zählen die vier schlechtesten Zweitliga-Teams der vergangenen Saison: Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg und der SV Sandhausen, bei dem Gladbach 2019 in der ersten Runde mit 1:0 siegte.