DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag : Auf diese Teams kann Borussia im Achtelfinale treffen

DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag

Mönchengladbach Während des Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum wird am Sonntag das DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost. Kapitän Lars Stindl hat im Vorfeld über das Fernziel Berlin gesprochen. Im Lostopf sind neben Gladbach noch neun weitere Bundesligisten.

Irgendwann, wenn am Sonntagabend die zweite Halbzeit im Borussia-Park läuft, wird Borussia ihren Gegner im Achtelfinale des DFB-Pokals erfahren. Denn um 18.30 Uhr findet die Ziehung der Paarungen im Rahmen der ARD-Sportschau statt.

„Wir schauen mit voller Vorfreude auf die Auslosung und sind froh, dass wir unter den letzten 16 Mannschaften dabei sind“, sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl nach dem furiosen 5:0-Sieg gegen den FC Bayern. „Am Ende des Tages war es leider nur die zweite Runde des DFB-Pokals. Es ist noch ein weiter Weg bis zu unserem Ziel, mal nach Berlin zu kommen“, so Stindl.

Ein Wunschlos gibt es für ihn nicht. „Unabhängig vom Gegner wollen wir mal so weit wie möglich kommen. Jetzt hatten wir in der ersten Runde das schwerste Los, in der zweiten Runde das schwerste Los – schauen wir mal“, sagte Stindl und betonte, dass einige Borussen sicher nichts gegen ein Duell mit einem ihrer alten Vereine hätten.