Fohlen-Gerüchtecheck : Der VfL Osnabrück wäre für Nicolas perfekt

Analyse Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Dieses Mal geht es um Moritz Nicolas, der beim VfL Osnabrück im Gespräch ist.

Borussia und Nicolas hatten sich von der Leihe an Union mehr versprochen. Kalkuliert wurde, wie bei Florian Neuhaus (Fortuna Düsseldorf) und Laszlo Bénes (Holstein Kiel), bei denen es dann auch optimal lief, mit viel Spielpraxis in der Zweiten Liga. Doch Union stieg in die Bundesliga auf, das durchkreuzte die Pläne der Borussen, denn man setzte an der „Alten Försterei“ auf den erfahrenen Rafael Gikiewicz. Erst im vorletzten Saisonspiel bei 1899 Hoffenheim feierte Nicolas sein Bundesliga-Debüt. Trotz des 0:4 wurde seine Leistung von Experten positiv gesehen, er wies, so die Quintessenz der Analyse, seine Bundesliga-Tauglichkeit absolut nach. Union war somit für den nächsten Schritt, das Debüt „oben“ gut, doch was Nicolas jetzt braucht, ist regelmäßige Spielpraxis. Ob er die bei den „Eisernen“ trotz des Abgangs von Gikiewicz bekommt, ist fraglich. Ron-Robert Zieler ist im Gespräch, offenbar soll wieder ein erfahrener Mann kommen.