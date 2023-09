Borussias Pragmatismus Woran sich der neue Stil unter Seoane ablesen lässt

Dass die zweite Halbzeit beim SV Darmstadt fast vollständig losgelöst von allem anderen betrachtet werden muss, was Borussia Mönchengladbach diese Saison gezeigt hat, macht vor allem eine Statistik deutlich: In jeder Halbzeit hatte Borussia weniger Ballbesitz als der Gegner, zwischen 32 und 49 Prozent, nur nicht in der zweiten in Darmstadt, wo der Wert in Überzahl bei 82 Prozent lag.