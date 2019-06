Neue Marktwerte : Schwache Rückrunde sorgt für Kurs-Sturz bei Plea

Mönchengladbach Das Portal transfermarkt.de hat seine neuen Marktwerte veröffentlicht. 16 Gladbacher werden nun schlechter bewertet als zuvor, nur zwei Spieler haben sich gesteigert.

Mit zwölf Treffern hat Alassane Plea eine Tor-Bilanz in seiner ersten Bundesliga-Saison hingelegt, die sehr beachtlich ist. Nur zwei Gladbachern ist es zuvor gelungen, noch häufiger in einer Spielzeit zu treffen: Marco Reus und Raffael. Doch die Rückrunde verlief für den Franzosen alles andere als optimal. War er mit acht Hinrunden-Toren noch einer der großen Emporkömmlinge, nachdem ihn Borussia für 23 Millionen Euro aus Nizza gekauft hatte, waren seine Auftritte nach der Winterpause zumeist schwach. Viermal traf er da nur noch, seine Leistungen führten zu Zweifeln an seiner tatsächlichen Qualität.

Doch der Mittelstürmer, für den Borussia einen Nebenmann für die kommende Saison sucht, ist nicht der einzige Gladbacher, der Einbußen hinnehmen musste. Kein Wunder, schließlich hatten die Borussen in der zweiten Halbserie so einige sportliche Probleme. Waren sie im Februar nach dem Sieg gegen Schalke (2:0) am 20. Spieltag noch Zweiter, geriet im Endspurt sogar kurzzeitig die Qualifikation noch in Gefahr. Einige Spieler, die zuvor (teils überraschend) gut agiert haben, fielen in ein Leistungsloch, welches sich nun in den neuen Marktwerten widerspiegelt.