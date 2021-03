Kostenpflichtiger Inhalt: Gefragter Trainer : Darum hat Rangnick ein Borussia-Gen

Analyse Mönchengladbach Eine Säule des Fußball-Konzepts des 62-Jährigen, der sowohl als Gladbach-Coach wie als Bundestrainer gehandelt wird, ist die Fohlenfußball-Idee des Gladbacher Meistertrainers Hennes Weisweiler.

Wer die Wurzeln der fußballerischen Inspiration des Fußball-Lehrers Ralf Rangnick sucht, wird zum einem bei einem stoischen Ukrainer fündig. Der wissenschaftlich fundierte Konzeptfußball mit Pressingelementen, den Walerij Lobanowskyj bei Dynamo Kiew spielen ließ, faszinierte den als Bundestrainer ebenso wie als Gladbach-Coach gehandelten Rangnick, seit er, da noch Spielertrainer in seinem Heimatort Backnang, im Testspiel 1984 gegen Kiew das Gefühl hatte, dass Dynamo mit einem Mann mehr unterwegs sei.

Viel früher noch, schon als Kind, war es jedoch die Erfindung eines lebenslustigen Rheinländers, die Rangnick begeisterte: Hennes Weisweilers „Fohlenelf“ mit ihrem wilden, ungestümen Offensivfußball. „Le Fevre, Netzer, Wimmer, ich könnte die ganze Elf von damals aufzählen“, sagte Rangnick schon 2009 unserer Redaktion. Da war er noch Trainer der TSG 1899 Hoffenheim.

Rangnick, der der deutschen Fußballwelt einst bei einem legendären Auftritt im „Aktuellen Sportstudio“ die Wissenschaft der Viererkette näherbrachte, hat aus diesen beiden Gedankenwelten eine eigene geformt und ist damit zu einem Mann geworden, der den aktuellen deutschen Fußballs stark mit beeinflusst hat. Denn die von ihm als Sportdirektor und Trainer mitinszenierte RB-Fußballschule basiert genau auf diesen beiden Säulen: Lobanowskyjs systematisiertem Spiel, in dem jeder darauf fokussiert ist, im Kollektiv zu funktionieren und zugleich extrem aktiv und aggressiv zu sein, und Weisweilers Idee, mit jungen, hungrigen Spielern einen fröhlichen Offensivfußball zu spielen. Kollektivspiel mit Inspiration sozusagen, Systemtreue mit Offensivgeist und der nötigen Aggressivität. Und all das umgesetzt mit modernster Methodik in allen Bereichen.

Rangnick ist auf gewisse Weise ein Fußball-Wissenschaftler, der auch gern mal ins Dozieren kommt, das mag nicht jeder in der Branche. Doch ist er nicht nur ein Theoretiker, sondern auch erfolgreicher Praktiker. Den SSV Ulm hat er mit dem Basismodell seiner Idee in die Bundesliga geführt, Hoffenheim mit der weiterentwickelten Version und dem Geld von Mäzen Dietmar Hopp zur Herbstmeisterschaft und dann, mit noch mehr Geld des Getränkekonzerns Red Bull, RB Salzburg zum Prototypen des Fußball-Projekts gemacht, das sich in Leipzig sich nun anschickt, dem FC Bayern nach vielen Jahren der Dominanz vielleicht mal wieder den Titel zu entreißen.

Das RB-Prinzip gilt als hochmodern und wird von vielen Bundesligisten goutiert, weswegen Trainer und Spieler mit RB-Touch allüberall hoch im Kurs sind. Auch in Gladbach. Marco Rose, einer der Musterschüler der RB-Schule, sollte dort dem edlen Borussen-Fußball etwas mehr Siegertouch verleihen, doch entschied er sich nun, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Nun wird spekuliert, der Vordenker der Sache könnte selbst tätig werden am Niederrhein: Rangnick. Oder aber doch einer seiner Schüler: Jesse Marsch, einst Co-Trainer Rangnicks in Leipzig und nun Chefcoach in Salzburg.

Was Rangnick definitiv hat, ist das Gladbach-Gen. Nicht nur, weil er früher nach eigenen Angaben in Borussia-Bettwäche geschlafen hat, sondern weil er den „Fohlen“-Fußball in seine Konzepte integriert hat. Er hat nun die spannende Idee, das RB-Modell auf einen Traditionsverein zu übertragen, das gab er zuletzt in „Sportschau Club“ der ARD bekannt. „Ich würde gerne die Strahlkraft eines solchen Vereins zusammenbringen mit den Innovationen und diesem neuen Ansatz““, sagte Rangnick.