Auftakt der Trainingswoche: Bei Traoré sieht es schon wieder besser aus

Mönchengladbach Mit 13 Feldspielern und zwei Torhütern hat Trainer Dieter Hecking die Woche begonnen, die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 endet. Neben den Nationalspielern fehlten auch die verletzten Mamadou Doucouré und Christoph Kramer. Dafür machte Ibrahima Traoré erstmals wieder voll mit.

Vor allem bedingt durch die Länderspielabstellungen ist Borussia am Montag weiterhin mit einem Rumpfkader in die Trainingswoche gestartet: mit 13 Spielern und zwei Torhütern. Neben den Nationalspielern fehlten auch Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss mit Sehnenbeteiligung) und Christoph Kramer (Bänderverletzung im Fuß).

Dafür feierte ein anderer sein Comeback im Mannschaftstraining: Ibrahima Traoré machte am Montag wieder voll mit, nachdem er nach dem Bundesligaspiel bei Werder Bremen, als er in der Schlussphase für den dreifachen Torschützen Alassane Plea eingewechselt wurde, mit einer Adduktorenreizung hatte aussetzen müssen. „Bei Ibo sieht es gut aus, er hat keine Probleme mehr“, sagte Trainer Dieter Hecking nach der rund einstündigen Einheit, die den Auftakt in eine Woche bildet, die mit dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Hannover 96 endet. Zuvor trainieren die Borussen noch am Dienstag (10 Uhr und 15.30 Uhr), Mittwoch (15.30 Uhr), Donnerstag (10.30 Uhr), Freitag (nicht öffentlich) und Samstag (15.30 Uhr).