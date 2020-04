Ex-Borusse Julian Korb im Interview : „Die Einkäufe wurden uns vor die Tür gestellt“

Julian Korb (rechts) im Zweikampf gegen Christoph Kramer. Foto: dpa/Peter Steffen

Exklusiv Mönchengladbach Julian Korb spricht im Interview über seine Quarantäne in Hannover, schöne Erinnerungen an Borussia und seine Zukunft.

Julian Korb war von 2006 bis 2017 Borusse, er machte 101 Profispiele für Gladbach, bevor er zu Hannover 96 ging. Er stieg 2019 mit den Niedersachsen ab – und erlebte nun den ersten Corona-Fall nebst Quarantäne-Zeit hautnah mit.

Herr Korb, wie geht es Ihnen?

Korb Ganz gut, danke. Ich war ja in den vergangenen Wochen viel zu Hause. Wir hatten in Timo Hübers den ersten Corona-Fall im deutschen Fußball, auch Jannes Horn hatte das Virus. Darum mussten wir Mitte März alle in Quarantäne. Wir wurden danach nochmal alle getestet und alle sind gesund. Seit Montag stehen wir wieder in Kleingruppen auf dem Platz.

Wie war die Zeit der Quarantäne?

Korb Es war eine komische Zeit. Ich bin ja Single, deswegen war ich ganz ohne direkten Kontakt zu anderen Menschen. Man ist ja sonst auch mal ein, zwei Tage komplett zu Hause, aber nie so lange am Stück. Die Einkäufe wurden für uns erledigt und dann vor die Tür gestellt. Weil ich ja eigentlich gesund war, fühlte sich das Ganze schon kurios an. Aber zum Glück gibt es das Internet, Serien und Skype. Ach ja, der Verein hat uns ein Spinning-Rad zur Verfügung gestellt. Das wurde zur Tür geliefert, dann konnte man es reinholen. Jetzt, da wir wieder auf dem Platz sind, wurde es abgeholt.

Vermutlich haben Sie sich wie nie zuvor auf die Teamkollegen gefreut.

Korb Das kann sein. Es ist schön, wieder mit anderen zu trainieren, zu flachsen, sich auszutauschen.

Haben Sie sich während der Quarantäne oft mit ihrem alten Gladbacher Kumpel Christoph Kramer ausgetauscht?

Korb Natürlich, wir haben ab und an telefoniert. Chris hat sich erkundigt, wie es mir geht und wie die Situation bei unseren Corona-Patienten war. Aber ich habe auch mit anderen Kontakt, mit Patrick Herrmann, Tony Jantschke und Jonas Hofmann zum Beispiel. So lange bin ich ja auch noch nicht weg. Und wenn man wie ich elf Jahre im Klub war, kennt man eben viele Leute, da bleibt viel übrig.

Auch einige schöne Erinnerungen?

Korb Na klar, gerade jetzt, da ich doch einige Zeit hatte, kommt das eine oder andere wieder hoch. Ich habe ja die ganze Anfangszeit des Gladbacher Aufschwungs mitgemacht. Ich war in beiden Champions-League-Saisons der Borussen dabei, und auch, als wir zum ersten Mal in Europa gespielt haben. Mein erstes internationales Spiel war in der Saison 2012/13 bei Fenerbahce Istanbul, das wir 3:0 gewonnen haben. Ein Highlight war das Spiel gegen den FC Barcelona und die beiden Spiele gegen Manchester City. Im ersten habe ich Lars Stindls 1:0 vorbereitet, im zweiten selbst ein Tor gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit klasse gespielt, haben City vorgeführt. Leider gab es noch ein 1:2.

Wie gefällt Ihnen Borussia aktuell?

Korb Es ist absolut top, wie sich Borussia weiterentwickelt hat. Es hat sich nochmal richtig was getan, seit ich weg bin. Im Umfeld und sportlich. Die Jungs spielen einen guten Ball und stehen richtig gut da. Ich traue ihnen noch einiges zu, wenn es weitergeht. Vielleicht schaffen sie ja zum dritten Mal die Champions League. Es würde mich für sie freuen, ich weiß ja selbst, wie cool diese Spiele sind.

Wie ist es mit Hannover? Es ist eine seltsame Saison, nicht nur wegen der Corona-Pause.

Korb Das kann man sagen. Ich hatte in den vergangenen zwölf Monaten vier Trainer und drei Sportdirektoren, das sagt viel darüber aus, wie unruhig es war. Und es ist wirklich schwer, in der Zweiten Liga anzukommen, das muss ich sagen. Es ist einfach ein anderes Spiel als in der Bundesliga. Aber es ist eine Erfahrung, die mir irgendwann vielleicht mal nützt. Wenn es tatsächlich, und das hoffen wir alle, ab Mai weitergeht, wollen wir die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen. Nach oben geht nicht mehr viel, die anderen sind zu weit weg. Und nach unten sollten wir nichts mehr anbrennen lassen.

