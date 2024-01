Seltene Aufgabe für Seoane Wie Borussia auf die Weigl-Sperre reagieren kann

Erst einmal musste Borussias Trainer Gerardo Seoane seine Gedanken, wie er Julian Weigl auf der Sechserposition ersetzen würde, in die Realität übertragen. Am 2. Dezember zwang eine Zerrung den Vize-Kapitän zu einer Pause, im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim stand deshalb Florian Neuhaus das einzige Mal seit dem Derby beim 1. FC Köln Ende Oktober in der Startelf. In Borussias Dreier-Mittelfeld agierte er im bevorzugten linken Achterraum, Rocco Reitz wie gewohnt im rechten, während Manu Koné am ehesten die Weigl-Rolle vor der Abwehr bekleidete.