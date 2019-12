Borussias Marktwerte steigen weiter : Zakaria macht nächsten Millionensprung

Mönchengladbach Das Portal „transfermarkt.de“ hat neue Marktwerte für die Bundesliga bestimmt. Bei Borussia ist wieder einmal Denis Zakaria der große Gewinner, sein Wert ist um 17 Millionen Euro gestiegen.

Bei der Suche nach dem Spieler der Hinrunde dürfte es ein enges Rennen bei Borussia geben. Wird es Denis Zakaria? Oder Marcus Thuram? Vielleicht auch Yann Sommer? Diese drei Akteure sind zumindest die drei auffälligsten Akteure des ersten Halbjahres unter Trainer Marco Rose gewesen. Und das spiegelt sich auch in den Marktwerten des Portals „transfermarkt.de“ wider – zumindest bei den beiden Feldspielern Zakaria und Thuram.

Während Sommers Wert bei der neuesten Aktualisierung bei zwölf Millionen blieb, was auch seinem Alter von nun 31 Jahren geschuldet ist, machten seine beiden Gladbacher Kollegen einen enormen Sprung. Zakaria ist dabei der größte Gewinner, sein Wert sprang von 28 Millionen Euro um 17 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro. Er ist nun der wertvollste Spieler im Kader der Borussen. In dieser Hinsicht ist Thuram als Nummer fünf in der Mannschaft zwar noch etwas zurück, er wird aber mittlerweile immerhin auf 28 Millionen Euro taxiert, 16 Millionen Euro mehr als zuvor.