Wert um acht Millionen Euro gestiegen : Zakaria auch auf dem Transfermarkt Borussias Gewinner

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) Denis Zakaria ist jetzt 28 Millionen Euro wert.

Mönchengladbach Das Portal transfermarkt.de hat einige Aktualisierungen bei den Marktwerten in der Bundesliga vorgenommen. Drei Einschätzungen bei Borussia-Profis wurden verändert, alle drei fielen positiv auf.

Schon vor der Saison wurde Denis Zakaria als ein potenzieller Gewinner des Trainerwechsels gehandelt. Mit seiner Athletik passe er perfekt in die Spielidee von Marco Rose, da waren sich auch die Experten einig. Tatsächlich hat Zakaria unter dem 43-Jährigen eine große Rolle bislang gespielt. Acht Pflichtspiele hat Borussia in dieser Saison absolviert, bei allen acht Partien stand der Schweizer Nationalspieler in der Startelf, und sie alle bestritt er über 90 Minuten. Kein anderer Mittelfeldspieler der Gladbacher hat seinen Platz so sicher wie Zakaria.

Foto: dpa/Ina Fassbender 13 Bilder Das sind die wertvollsten Borussen.

Doch diese Stellung hat sich der 22-Jährige hart erarbeitet. Auf der Sechser-Position trat er in vielen Spielen dominant auf, setzte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive viele Akzente. Auch die Fans der Borussen honorierten seine Leistungen, wählten Zakaria zum Spieler des Monats August.

Nun wirkte sich der Saisonstart des Mittelfeldspielers auch auf seinen vermeintlichen Marktwert aus. Das Portal transfermarkt.de hat am Mittwoch einige Aktualisierungen vorgenommen, darunter wurde auch die Taxierung bei Zakaria angepasst. Sein Marktwert stieg um satte acht Millionen Euro von 20 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro an, eine Steigerung um 40 Prozent. Nur vier Bundesligaspieler wiesen in dieser Aktualisierung einen höheren Marktwertsprung auf.

Neben Zakaria wurden auch zwei andere Gladbacher neu bewertet – und auch ihr Marktwert ist nun größer. Laszlo Bénes steigerte sich um 2,5 Millionen Euro auf vier Millionen Euro (vorher 1,5 Millionen Euro) und Marcus Thuram wurde von neun Millionen Euro auf zwölf Millionen Euro aufgewertet.

Beide Spieler gehören neben Zakaria zu den Gewinnern unter Rose. Bénes hat sich nach seiner Halbjahresleihe beim Zweitligisten Holstein Kiel Spielpraxis geholt, die ihm nun half, um sich bei Borussia in den vergangenen Wochen einen Stammplatz zu erkämpfen. Aktuell muss er aufgrund einer Zerrung zwar passen, bald wird er aber wieder als feste Größe zurückkommen.