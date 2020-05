Borusse erfolgreich behandelt : Zakaria fällt nach Knie-OP vier bis sechs Wochen aus

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Am Mittwochabend hat sich Denis Zakaria einem Eingriff an seinem Knie unterzogen. Der Schweizer Nationalspieler wird Borussia einige Wochen lang fehlen, er könnte in dieser Saison aber nochmal eingreifen.

Kurz nachdem am Mittwoch beschlossen wurde, dass die Bundesliga wohl ab dem 15. Mai den Spielbetrieb fortsetzen darf, passierte bei Borussia noch eine zweite wichtige Sache: Denis Zakaria ließ sich am Knie operieren. „Bis auf weiteres nicht am Training teilnehmen kann Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Der 23 Jahre alte Schweizer Nationalspieler unterzog sich gestern Abend einem arthroskopischen Eingriff am Knie, der erfolgreich verlief“, teilte Borussia am Donnerstagmorgen mit. „Zakaria hatte sich die Verletzung im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am 8. März zugezogen, nach mehrwöchigem Rehatraining waren bei seiner Wiedereingliederung ins Training Probleme im verletzten Knie aufgetreten.“

Foto: afp, CS 13 Bilder Das ist Denis Zakaria

Vor etwa zwei Wochen spürte Zakaria wieder Schmerzen, die eine Folge des Crashs mit Keeper Yann Sommer bei der 1:2-Niederlage gegen Dortmund waren. Die Verletzung galt zwar schon als überstanden, doch nun mussten neue Erkenntnisse her und Zakaria ließ sich erneut untersuchen. Dabei kam nach unseren Informationen eine Absplitterung in der Kniescheibe heraus, die auch eine Zweitmeinung anderer Ärzte bestätigten. Weil diese Verletzung auch langfristige Auswirkungen haben könnte, kam es nun zur Operation. Zuvor hatte Zakaria einige Tage Überlegungszeit benötigt, um die Entscheidung für den Eingriff zu treffen. Die Ausfallzeit dürfte sich auf etwa vier bis sechs Wochen belaufen.