Spontane Einheit nach Derby-Absage : Diesmal durften Borussias Profis zu spät kommen

Mönchengladbach Weil das Derby wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt werden musste, versammelte Borussias Trainer Marco Rose seine Spieler kurzfristig zum Training. Einige konnten jedoch nicht rechtzeitig kommen.

Viele wurden von der Absage des Derbys zwischen Borussia und Köln kalt erwischt am Sonntagmorgen. Um 6.15 Uhr stand die Entscheidung der Verantwortlichen fest, dass das Duell der Rhein-Rivalen an diesem Wochenende nicht stattfinden werde, sondern an einem Termin, der in der kommenden Woche festgelegt wird, nachgeholt werden muss. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ konnte die Abreise nach dem Spiel nicht sichergestellt werden.