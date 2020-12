Fohlen-Gerüchtecheck : Logisch, dass die Bayern Interesse an Zakaria und Neuhaus haben

Logisch, dass die Bayern Interesse an Zakaria und Neuhaus haben

Analyse Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Denis Zakaria und Florian Neuhaus auf der Einkaufsliste der Bayern.

Die „Sport Bild“ berichtet, dass Borussias Mittelfeldspieler Denis Zakaria (23) und Florian Neuhaus (24) das Interesse des FC Bayern geweckt haben und auf der neuesten Einkaufsliste des Rekordmeisters stehen. Dass die Münchner Zakaria im Visier haben, war zuletzt schon öfter Thema. So berichtete „Sky“, dass die Bayern bereits mehrfach Kontakt zu Zakarias Beratern aufgenommen hätten. Was Neuhaus angeht, heißt es, dass Bayern-Trainer Hansi Flick ein großer Befürworter des Transfers sein soll. Dass Neuhaus nun Nationalspieler sei, mache ihn umso interessanter, heißt es.

Zakaria ist nach seiner Knorpelverletzung im Knie zurück auf dem Rasen – und damit auf dem Markt. Jedes seiner Spiele, gerade auch in der Champions League gegen Inter Mailand , werden die Scouts der europäischen Spitzenklubs sezieren und allesamt zu dem Schluss kommen: Der Mann würde uns gut tun mit seiner sportlichen, physischen und mentalen Qualität. Zakaria hat in Gladbach einen Vertrag bis 2022, er ist neben Aufsteiger Marcus Thuram der teuerste Borusse, würde 40 Millionen aufwärts kosten.

Florian Neuhaus steht ihm nicht in viel nach. Er wurde zuletzt vom Portal „transfermarkt.de“ raufgestuft und liegt nun bei 28 Millionen Euro. Sein Vertrag, der noch bis 2024 läuft, wird den Preis noch mal deutlich erhöhen, er „wäre kaum unter 40 Millionen Euro zu haben“. Was das Interesse der Bayern angeht, hatte sich Neuhaus zuletzt einigermaßen klar positioniert im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein. Das klappt im Moment gut“, sagte er.