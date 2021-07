Schlechte Nachricht für Borussia : Zakaria befindet sich nach Coronainfektion in Quarantäne

Mönchengladbach Neben den fünf Borussen, die derzeit verletzt sind, muss Trainer Adi Hütter noch auf einen weiteren Spieler verzichten: Denis Zakaria, der den Klub gerne verlassen würde, hat sich im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert.

Neben der Tatsache, dass Alassane Plea mehrere Wochen ausfallen wird, gab es am Montag eine weitere schlechte Nachricht für Gladbach-Trainer Adi Hütter: Auch Denis Zakaria , den der Trainer noch aus gemeinsamen und erfolgreichen Zeiten bei Young Boys Bern kennt, fehlt am Dienstag um 16 Uhr beim Trainingsauftakt. Der EM-Teilnehmer wurde nach seinen Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich seit einer Woche in Quarantäne, Symptome soll er laut Vereinsangaben nicht haben. Somit fällt auch Zakaria für die letzten beiden Testspiele beim FC Bayern (Mittwoch, 18 Uhr) und gegen Groningen (Samstag, 15.30 Uhr) aus.

Bei Stindl besteht die Hoffnung, dass er am Samstag gegen Groningen wieder spielen kann, Bensebaini, so sagte Hütter, könnte am 9. August im Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern wieder eine Option sein. Koné wird hingegen sicher noch drei Wochen fehlen, bei Plea können es, je nachdem wie sehr die Kapsel in Mitleidenschaft gezogen ist, vier bis acht Wochen werden, so lange wird auch Embolo wohl noch ausfallen. Hütters erste Vorbereitung mit Gladbach steht unter keinem guten Stern.