Höchstgeschwindigkeit : Zakaria übertrifft seine Borussia-Kollegen deutlich

Mönchengladbach Sollte Denis Zakaria im Winter bereits den Verein verlassen, würde Borussia ihren schnellsten Spieler der Hinrunde verlieren. Wer vor dem Schweizer die Saison-Bestmarke hielt und wer eher auf den hinteren Plätzen zu finden ist.

Das Spiel bei RB Leipzig hatte aus Borussia-Sicht nicht viel Gutes zu bieten, 1:4 verlor Adi Hütters Mannschaft durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit. Punkte nahm sie also keine mit, dafür aber eine Saison-Bestleistung: Mit 35,62 km/h lief Denis Zakaria in Leipzig so schnell wie kein anderer Borusse in der Hinrunde und übertraf seinen Wert aus dem Spiel beim FSV Mainz 05 knapp um 0,11 km/h. Insgesamt 19 Profis sprinteten in den elitären Kreis der 35er, der angeführt wird vom Mainzer Jeremiah St. Juste (36,63 km/h).