So weit die Füße tragen : Rose hofft nach Zakaria-Comeback auf mehr und mehr Minuten

Mönchengladbach Schon bald soll Denis Zakaria wieder ein Startelf-Kandidat sein. Das Comeback der „Krake“ war für Borussia die beste Nachricht des Wochenendes und für den Schweizer vor allem mental wichtig.

Dass es trotzdem ein großer und wichtiger Tag für ihn war, ist nicht zu bestreiten. Am 7. März war er zuletzt für Gladbach aufgelaufen. Damals sahen noch rund 54.000 Menschen, wie Zakaria gegen Dortmund so fatal mit Torwart Yann Sommer kollidierte, dass er einen Knorpelschaden davontrug. Nun sind zwei Minuten plus Nachspielzeit eine erste Benchmark. „Wir werden ihn step-by-step heranführen“, sagte Marco Rose, der über die Monate nicht vergessen hat, dass Zakaria auf dem Weg in die Weltklasse war, als er sich so schwer verletzte. Entsprechend freudig hatte der Trainer am Donnerstag die Kader-Rückkehr seines wertvollsten Profis verkündet.