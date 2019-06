Borussias Kader im Check : Diese drei Gladbacher passen am besten zum Rose-Stil

Denis Zakaria (rechts) und Jonas Hofmann attackieren den Schalker Sebastian Rudy – so aggressiv will Borussia auch unter Marco Rose agieren. Foto: imago/Revierfoto/Imago/Revierfoto

Noch fehlen namhafte Zugänge für den neuen Trainer Marco Rose, der eine neue Spielidee bei Gladbach etablieren will. Unsere Redaktion prüft den aktuellen Kader auf seine Rose-Tauglichkeit. Heute: Die hoffnungsvollsten Akteure.

Aber: Borussia wird nicht eine Unzahl an neuen Spielern verpflichten können, der Kader wird kein gänzlich neues Erscheinungsbild in der kommenden Saison haben. Die Frage, die sich Rose nun vor allem stellen wird, ist auch, welche aktuellen Borussen seinen Anforderungen genügen. Und tatsächlich findet man drei Spieler, die für die neue Spielidee besonders hoffnungsvoll erscheinen.

Christoph Kramer: Der Mittelfeldspieler ist einer der wenigen im Borussia-Kader, der schon Erfahrung mit dieser Spielweise hat. Unter Roger Schmidt, zuvor wie Rose bei RB Salzburg, praktizierte er in der Saison 2015/2016 in Leverkusen ebenfalls das dauerhafte Anlaufen des Gegners. „Es war für mich neu, dass man auch mal mit Absicht den Ball verliert, um sofort ins Gegenpressing überzugehen. Aber dass das ein wirkungsvoller Fußball sein kann, haben wir an der Tabelle gesehen“, sagte Kramer einst.

Leverkusen wurde mit dieser Art des Fußballs Dritter. Von ähnlichen Ergebnissen träumen viele im Umfeld der Borussen. Die Erwartungen an Rose, der in Salzburg in den vergangenen beiden Spielzeiten den Titel holte, sind riesig, wenn auch keiner fordert, dass er die Gladbacher auf Anhieb in die Champions League führt. Zakaria, Hofmann und Kramer sind jedoch drei Spieler, mit denen er es schaffen kann.