Bester Mann Zakaria, Bestnote für Eberl : Die Borussia-Bilanz unserer Reporter

Ein Bild, das es häufig gab: Gladbacher Jubeltraube. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Unserer Reporter ziehen ihre Bilanz der Hinrunde der Borussen. Sie sprechen über die Tops, Flops, Überraschungen, Highlights und Tiefpunkte. Außerdem bewerten sie die Arbeit von Marco Rose und Max Eberl.

In der Bundesliga hat Borussia mit 35 Punkten die beste Hinrunde seit über 40 Jahren hingelegt. Doch in der Europa League und im DFB-Pokal ist das Team von Trainer Marco Rose frühzeitig ausgeschieden. Unsere Reporter haben die Gladbacher im ersten Halbjahr unter dem 43-Jährigen täglich begleitet – und ziehen nun ihre Bilanz der bisherigen Borussen-Saison.

Welche Note bekommt Borussia?

Karsten Kellermann In der Bundesliga gibt es von mir eine glatte 1 für Borussia. Spielerisch gibt es aber Luft nach oben, daher gibt es in der B-Note eine 2 für Marco Roses Gladbacher. Im Pokal gab es, was zu erwarten war, daher ist es eine 3. In Europa gibt es eine 4, weil es trotz des frühen Ausscheidens emotionale Höhepunkte gab. Zusammengefasst ist es eine 2-.

Sebastian Hochrainer Das Auftreten in Europa war für mich enttäuschend, auch wenn das Ausscheiden am Ende unglücklich war. Im Pokal kann man den Borussen kaum Vorwürfe machen, in diesem Wettbewerb gehört auch Losglück dazu. Insgesamt ist es für mich eine 3+ mit Tendenz nach oben, weil das Tagesgeschäft Bundesliga sehr gut war.

Welche Note bekommt Marco Rose für sein erstes Halbjahr?

Kellermann Der neue Trainer hat einen großen Auftrag: Er soll den Borussen das gewisse Etwas geben, aus einem Top-Team ein echtes Spitzenteam macht. Rose hat schnell Zugang zu den Spielern gefunden, seine Handschrift ist eindeutig. 1,84 Punkte im Schnitt sind stark, das Pokal- und Europa-Aus schmälern diese ein wenig. Insgesamt eine 2+ bis 1- für Rose.

Hochrainer Die Punktzahl ist top, die Spielidee hat er seinen Spielern schnell vermittelt. Aber: Es gab zu oft Aufstellungen, die mich etwas ratlos zurück gelassen haben – zumindest als Außenstehenden. Vielleicht spielten Fitnesswerte eine Rolle, als beispielsweise Breel Embolo und Patrick Herrmann gegen Bayern auf der Bank saßen. Solche Beispiele gab es aber einige. Mit nur einem Wettbewerb könnte das anders werden. Note 2 für Rose.

Wie ist die Spielweise zu bewerten?

Kellermann Der Rose-Stil steht für Action-Fußball. Anfangs war vieles Stückwerk, es fehlten die spielerischen Zusammenhänge. Das war nicht schön. Ein bisschen mehr von der früheren Spielkunst wäre insgesamt zuweilen wünschenswert. Borussias Spiel ist actionreicher, aber auch ungeschliffener geworden.

Hochrainer Ästhetisch ist es oftmals nicht, dafür ist es aber abwechslungsreich auf dem Platz geworden. Im Borussia-Park gefällt mir das Spiel deutlich besser als in der Fremde, wo das Selbstverständnis in der Spielweise zu fehlen scheint.

Welche Note gibt es für die Transferpolitik von Max Eberl?

Kellermann Ein glatte Eins für Borussias Sportdirektor, weil er die Rekordsumme von 40 Millionen Euro ganz konsequent in den neuen Weg investiert hat. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, Stefan Lainer, Ramy Bensebaini, Marcus Thuram und Embolo haben Borussia mit ihrem Talent bereichert und dazu beigetragen, dass Borussia den Rose-Stil schnell umsetzt und so gut dasteht.

Hochrainer Die Summen für Thorgan Hazard und Michael Cuisance (25,5 und 10 Millionen Euro) waren gut verhandelt, und was daraus gemacht wurde, war noch besser. Gerade im Embolo-Transfer steckte viel Risiko und viele hatten dafür nur ein Kopfschütteln übrig – es war aber ein Glücksgriff. Daher stimme ich der glatten Eins zu.

Welcher Transfer hat am meisten überzeugt?

Kellermann Thuram ist der beste Scorer und Torschütze der Hinrunde. Vor allem hatte er bei wichtigen Toren seine Füße im Spiel. Er verkörpert mit seiner Spielweise den neuen Stil der Borussen, er geht gern auch mal ins Risiko, ist spektakulär, zugleich aber auch ein Teamplayer. Sein Eckfahnen-Jubel ist Kult. Alles in allem ist Thuram ein richtig guter Typ mit hohem Fohlen-Faktor.

Hochrainer Ohne Stefan Lainer wäre Borussia nicht so weit unter Rose. Er ist das Vorbild für die Spielidee, praktisch das Lehrbeispiel, deswegen musste der Österreicher auch immer ran. Auch wenn er im Endspurt etwas nachließ, war er auch spielerisch für Gladbach Gold wert.

Wer war der beste Borusse?

Kellermann Denis Zakaria ist das Zentrum des Gladbacher Spiels. Er hat einen gigantischen Schritt gemacht. Seine Dynamik mit dem Ball war bekannt, doch nun macht er es auch gegen den Ball großartig. Er ist wohl der unersetzlichste aller Feldspieler, das hat allein das Wolfsburg-Spiel (1:2) gezeigt.

Hochrainer Wie auf dem Feld führt bei dieser Frage kein Weg an Zakaria vorbei. Defensiv ist er eine Wucht, und sein Spiel ist viel sicherer geworden. Ich würde mir noch mehr dieser unwiderstehlichen Läufe durch das Mittelfeld wünschen.

Wer war die größte Enttäuschung?

Kellermann Fabian Johnson hatte einige Gelegenheiten, sich zu präsentieren, hat sie aber nicht genutzt. Er ist ein kompletter Spieler, schnell, spielstark, technisch und taktisch versiert, und könnte somit auf verschiedenen Positionen seinen Platz im Rose-Fußball finden. Doch so wie er sich zeigte, war er, nicht nur wegen seiner Verletzungsanfälligkeit, keine wirkliche Option mehr.

Hochrainer Rose gab Florian Neuhaus immer wieder die Chance, sich zu präsentieren, doch es kam einfach zu wenig. Ein Tor und eine Vorlage in 21 Pflichtspielen reichen einfach nicht. Aber: Ich traue ihm für die Rückrunde viel zu.

Wer sollte häufiger spielen?

Kellermann Es hat in der Hinrunde die eine oder andere Gelegenheit gegeben, Raffael mehr Einsatzzeit zu geben. Der „Maestro“ kann sicherlich nach wie vor noch Impulse geben. Auch Ibrahima Traoré, der nur acht Minuten mitmachen durfte, könnte gerade im 4-3-3 auf dem Flügel mal eine Alternative sein als wilder Flügelmann.

Hochrainer Jordan Beyer ist immer da, wenn man ihn braucht, auch zuvor unter Dieter Hecking. Schade, dass er so wenige Chancen bekam, weil er das Potenzial hat, eine Borussia-Identifikationsfigur wie Herrmann oder Jantschke zu werden.

Wer war die größte Überraschung?

Kellermann Laszlo Bénes und Herrmann sind zwei Gewinner der bisherigen Saison. Bénes, weil er den Schwung der Kiel-Leihe in Energie umgesetzt hat und er zum wichtigen Element bei Rose geworden ist, Herrmann, weil er erneut den Widerständen getrotzt hat und vom Außenseiter zur erweiterten Stammkraft und Tormacher geworden ist.

Hochrainer Von Jantschke habe ich in der gesamten Hinrunde nicht einen Wackler gesehen. Wer so einen Spieler im Kader hat, kann sich glücklich schätzen. Auch Bensebaini hat sich seit seinen ersten Auftritten unheimlich gesteigert.

Was war das Highlight der Hinrunde?

Kellermann Das Tor zum 3:1 beim 4:2 gegen Freiburg, weil es nicht nur ein typisches Rose-Fußball-Tor war, sondern auch eine gelungene Mischung aus Action und Spielkunst, total vertikal und höchsten Tiki-Taka-Ansprüchen genügend: Der präzise Aufbau-Pass von Nico Elvedi, die optimale Bewegung nebst dem großartigen Durchstecker von Zakaria, der konsequente Lauf von Embolo und seine perfekte Vorlage für den Torschützen Herrmann – Prädikat: schönstes Tor der Hinrunde.

Hochrainer Der Moment vor dem Elfmeter von Bensebaini zum 2:1 gegen Bayern. Wann war es jemals so leise im Borussia-Park? Mehr Spannung geht nicht. Gekrönt von der Jubel-Explosion, die man weit entfernt noch hören konnte.

Was war der Tiefpunkt?

Kellermann Die 1:2-Niederlage gegen Basaksehir FK. Borussia hatte sich nach dem historischen Debakel gegen Wolfsberg zurückgearbeitet in die Europa League mit den vier Punkten gegen Rom und konnte dann die eigene Vorlage gegen die Türken nicht nutzen. Es war ein unnötig verlorenes Europa-Endspiel, eine sehr ärgerliche Angelegenheit.

Hochrainer Ich kann Borussia für die Leistung wenig Vorwürfe machen, der Tank war leer und der Gegner unangenehm zu bespielen – aber das 0:0 in Berlin zum Abschluss war für Zuschauer (wie Matthias Ginter auch sagte) zum Einschlafen. Aus Gladbacher Sicht war für mich das 0:4 gegen Wolfsberg der Tiefpunkt.