Borussias Mittelfeldspieler : Verwirrung um Zakarias Zukunft in Gladbach

Mönchengladbach Am Mittwoch kursierte die Nachricht, Denis Zakaria habe sich entschieden, bei Borussia zu bleiben. Wir geben einen Überblick darüber, wie die Situation bei Mönchengladbachs Mittelfeldspieler ist.

Am Mittwochmorgen werden viele Fans der Borussen wohl schon gejubelt haben. Schnell verbreitete sich die Nachricht der „SportBild“, dass sich Denis Zakaria entschieden habe, auch in der nächsten Saison noch für Gladbach aufzulaufen. Auch der 23-Jährige und sein sportliches Umfeld haben die Geschichte registriert, waren jedoch verwirrt ob der Neuigkeit – denn es gibt offenbar gar keine News.

Nach Informationen unserer Redaktion hat sich am Status quo nichts geändert. Zakaria, der einen Vertrag bis 2022 ohne Ausstiegsklausel hat, fühlt sich zwar extrem wohl und kann sich vorstellen, noch länger bei Borussia zu bleiben, aber beschlossene Sache ist es noch nicht, dass er auch nächste Saison in Gladbach spielen wird. Zakaria, der aufgrund einer Knie-OP noch einige Wochen ausfällt, will erst den Rest der Spielzeit abwarten. Dass für ihn die Qualifikation für die Champions League ein wichtiges Argument ist, wurde schon mehrfach betont. Doch es geht nicht nur um die Ungewissheit, ob Gladbach nächste Saison wirklich in der Königsklasse spielt.