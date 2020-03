Video bei Instagram : So hält sich Denis Zakria in Heimarbeit fit

So hält sich Denis Zakria in Heimarbeit fit

Mönchengladbach Borussias Mittelfeldspieler Denis Zakaria gibt in einem Instagram-Video Einblicke in seine Trainingsarbeit im Homeoffice.

Seit Montag trainieren die Borussen wegen der Corona-Pandemie zu Hause. Mittelfeldspieler Denis Zakaria hat nun per Instagram-Video Einblicke in seine Heimarbeit gegeben. Was zu sehen ist: Der 23 Jahre alte Schweizer ist trainingstechnisch bestens ausgestattet, er hat eine ganze Batterie an Fitnessgeräten in seiner Wohnung.

Das Video zeigt Zakaria auf dem Laufband, daneben steht ein Ergometer, es gibt eine Hantelbank, auf der er Fußbälle stemmt, und Fitnessmatten für Stretchübungen. Er gönnt sich Fitnessdrinks, zur Entspannung nimmt er Platz am Kaminfeuer. Alles ist unterlegt mit Hip-Hop-Klängen. Beim 1:2 gegen Borussia-Dortmund am 7. März hatte er sich bei einem Zusammenprall mit Torwart Yann Sommer verletzt.

Was noch zu sehen ist: Zakaria hat eine sehr feine, bestens ausgestattete Küche, dort bereitet er sich, mit dem Ball unter dem Arm, seinen Drink zu. „#Staypositive“, „bleib positiv“ ist einer der Hashtags, die Zakaria dem Foto hinzugefügt hat. Das ist seine Grundeinstellung zum Leben, zum Job und auch in der Corona-Krise. Zakaria arbeitet wie die anderen Borussia auf den Tag X hin, wenn es weitergeht mit dem Fußball.

Zakaria war zuletzt aber nicht nur sportlich aktiv, sondern auch als Sänger: Er gehört zu jenen Schweizer Nationalspielern, die in Gemeinschaftsproduktion den John-Lennon-Song „Imagine“ aufgenommen haben. Zakaria intoniert in dem Video der Eidgenossen die Textzeile „Imagine there is no countries“. Dass er ein New-York-Fan ist, zeigt das große Bild vom „Big Apple“ in seiner Küche.