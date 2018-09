Borussia Mönchengladbach: Denis Zakaria findet, dass in Wolfsburg mehr drin war als das 2:2.

Wolfsburg Auch eine zweimalige Führung verhilft Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg nicht zum lang ersehnten Auswärtssieg. Mittelfeldspieler Denis Zakaria sagt, warum beim 2:2 beim VfL mehr drin war für das Team von Trainer Dieter Hecking.

Denis Zakaria gehörte beim 2:2 in Wolfsburg zum dritten Mal in dieser Saison zur Startelf, zum ersten Mal bildete er mit Florian Neuhaus die Doppel-Acht. Jonas Hofmann, der in den ersten fünf Spielen keine Minute verpasst hatte und jeweils der laufstärkste Spieler gewesen war, bekam eine Pause im Sinne der so genannten „Belastungssteuerung“.