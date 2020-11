„GaldbachLive“: „Borussias Offensiv-Orkan fegt Schachtar Donezk weg. Borussi-JA! Was für eine wahnsinnige Champions-League-Nacht in Kiew. Furiose Fohlen stürmten in der Ukraine wie ein Offensiv-Orkan über Schachtar Donezk hinweg, feierten am Ende einen 6:0-Sieg. Was für eine Vorstellung der Elf vom Niederrhein am 3. Spieltag in der Königklasse, zugleich der erste Sieg für den VfL in der Gruppe B. Und vorerst auch die Gruppenführung. Vor Teams wie Real Madrid und Inter Mailand. Irre!“