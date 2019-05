Gruppen-Auslosung im August : Das sind Borussias Termine für Europa

Mönchengladbach Nun ist es gewiss: Borussia spielt nächste Saison in der Europa League. Und damit werden nun auch bei vielen Fans die Vorbereitungen für die Auswärtsreisen starten. Hier sind die Termine in der Übersicht.

Zwei Saisons mussten die Borussen ohne englische Wochen auf internationalem Terrain auskommen. In der nächsten Saison sind sie wieder dabei in Europa, und zwar in der Europa League. Zwar hat es Borussia aufgrund der 0:2-Niederlage gegen den BVB und dem zeitgleichen 5:1-Sieg der Leverkusener in Berlin nicht geschafft, den ganz großen Wurf zu landen und sich einen Platz in der Champions League mit den besten Teams des Kontinents zu sichern, doch auch in der Europa League wird sie auf sehr attraktive Gegner treffen. Es werden Highlight-Spiele im Borussia-Park und Reisen für Fußball-Fans, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten dürften. Die Erinnerungen beispielsweise an die bislang letzte Champions-League-Saison 2016/2017 sind noch längst nicht erloschen bei allen Borussen.