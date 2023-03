Hoffnungsträger aus dem Fohlenstall Die zehn größten Talente bei Borussia

Die Longlist

Die Gladbach-Fans sollten jenseits unserer Top Ten die Spieler im Blick behalten, die auch schon Einsätze im DFB-Trikot sammeln konnten. Torwart Lindsay Gutaj (2007) wechselt sich in der U17 im Tor mit Cardoso ab. Joshua Uwakhonye (2005) debütierte im vergangenen Jahr in der U18-Nationalmannschaft. Sein jüngerer Bruder Josiah (2007) konnte als jüngster Spieler in Borussias U17 in dieser Saison bereits einige Einsätze sammeln. Isaac Zufelde (2007) ist in der Verteidigung vielseitig einsetzbar, spielt meist aber als Rechtsverteidiger, wo Walde bei Borussia auch aufgrund seines Alters derzeit die Nase vorn hat.