Suche nach Lösungen Was läuft schief, wenn Borussia mit zwei Toren führt?

Der 1. FC Köln würde sicherlich sofort tauschen mit Borussia Mönchengladbach. Die Kölner haben in dieser Saison mindestens einmal zwei Tore erzielt und nur dieses eine Mal mit zwei Toren geführt – es war ab der 90. Minute nach dem Treffer zum 3:1 im Derby. Dagegen hat Gladbach am Samstag im Dortmund allein zum dritten Mal eine Zwei-Tore-Führung verspielt, nur in zwei Spielen reichte solch ein Vorsprung für einen Sieg.